Кому нужны решебники в 7 классе?

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Помогают ли гдз в учебе?

Использовать решебник можно по-разному: проверять себя, изучать методы решения в наиболее сложных дисциплинах, готовиться к экзаменам. Если у ребенка есть цель получить новые знания и он готов проявить усидчивость, дисциплину и исполнительность, то электронная шпаргалка положительно скажется на его общем уровне подготовки к уроку.



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Как относится к решебникам родителям?

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