Земля - Хроники жизни - Главная страница

В наше время появилось множество "виртуальных археологов" и "виртуальных уфологов", которые исследуя спутниковые снимки в Google Earth и обнаруживая там различные странные места, заявляют о "находке века" и делают громкие заявления о предназначении своих находок.
... Читать дальше »
Специалисты компании IBM сделали несколько смелых прогнозов на 2022 год. Недавно они представили список под названием «5 за 5», где они описали пять наиболее важных технологических разработок, которые, по их мнению, появятся в нашей жизни в ближайшие пять лет. На первом месте в этом списке искусственный интеллект (ИИ). ... Читать дальше »
По странному стечению обстоятельств археологи порой обнаруживают загадочные предметы, которые не вписываются в наше представление о древних культурах. Их существование не мог предположить ни один историк, и все-таки они есть. Ученые окрестили их «Out of Place Artefacts» — «искусственные предметы странного происхождения». ... Читать дальше »
Квантовые вычисления в течение долгого времени казались несбыточной технологией, которую, возможно, удастся реализовать лет через двадцать. Но 2017 год может стать годом, когда самые смелые идеи ученых будут претворены в жизнь. ... Читать дальше »
Солнце, воздух и вода превратили Таиланд в страну, куда турист едет с большой охотой. Тут есть что посмотреть и купить. Таиланд богат природными ресурсами: свои храмы и статуи божеств тайцы щедро украшают драгоценными камнями.