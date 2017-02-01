Земля - Хроники жизни - Главная страница

47 человек погибли в районе Дарзаб из-за суровых погодных условий. Обильные снегопады отрезали жителей провинции Джаузджан от возможности получить медицинскую помощь, ситуация усугубляется тем, что жилые дома не пригодны для жизни при низких температурах и снегопадах.
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В феврале 1957 года, 60 лет назад, авиаконструктор Павел Цыбин, возглавлявший ОКБ-256, получил задание разработать планирующий космический аппарат «ПКА». Он выводился на высоту 300 километров ракетой-носителем «Восток».
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Десятилетиями ученые рассматривают идею о том, что наша Вселенная является (или когда-то являлась) гигантской и очень сложной голограммой, в которой все физические законы требуют наличия всего двух измерений, но при этом все вокруг нас действует согласно трем измерениям.
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Переселенцы из Северного Китая появились в Туве в эпоху Великого переселения народов: об этом свидетельствует новый археологический памятник этого периода, обнаруженный в зоне затопления Саяно-Шушенской ГЭС Тувинской археологической экспедицией Института истории материальной культуры РАН (ИИМК РАН). ... Читать дальше »