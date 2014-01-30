Земля - Хроники жизни - Главная страница

Земля. Хроники Жизни.
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Происхождение воды на Земле остается неизвестным

Происхождение воды на Земле остается пока неизвестным, сообщили ученые по результатам проведенного исследования. ... Читать дальше »
Категория: Наука | Просмотров: 1190 | Добавил: СМЕРШ | Дата: Вчера | Комментарии (13)

Тайны "дыры в океане" у острова Мидл-Кайкос

В наше время появилось множество "виртуальных археологов" и "виртуальных уфологов", которые исследуя спутниковые снимки в Google Earth и обнаруживая там различные странные места, заявляют о "находке века" и делают громкие заявления о предназначении своих находок. ... Читать дальше »
Категория: Аномалии | Просмотров: 3019 | Добавил: СМЕРШ | Дата: Вчера | Комментарии (4)

Алтайских мумий просканировали на томографе

Эрмитаж провел обследование двух алтайских мумий III века до нашей эры — впервые они были просканированы на томографе, сообщает музей.  ... Читать дальше »
Категория: Наука | Просмотров: 1650 | Добавил: Maks | Дата: Вчера | Комментарии (2)

Жизнь в 2022 году по прогнозам компании IBM

Специалисты компании IBM сделали несколько смелых прогнозов на 2022 год. Недавно они представили список под названием «5 за 5», где они описали пять наиболее важных технологических разработок, которые, по их мнению, появятся в нашей жизни в ближайшие пять лет. На первом месте в этом списке искусственный интеллект (ИИ).  ... Читать дальше »
Категория: Прогноз | Просмотров: 1456 | Добавил: Maks | Дата: Вчера | Комментарии (11)

Факты и домыслы об электричестве в древности

По странному стечению обстоятельств археологи порой обнаруживают загадочные предметы, которые не вписываются в наше представление о древних культурах. Их существование не мог предположить ни один историк, и все-таки они есть. Ученые окрестили их «Out of Place Artefacts» — «искусственные предметы странного происхождения».  ... Читать дальше »
Категория: Тайны истории | Просмотров: 1150 | Добавил: Maks | Дата: Вчера | Комментарии (4)

Квантовые компьютеры могут появиться в 2017 году

Квантовые вычисления в течение долгого времени казались несбыточной технологией, которую, возможно, удастся реализовать лет через двадцать. Но 2017 год может стать годом, когда самые смелые идеи ученых будут претворены в жизнь.  ... Читать дальше »
Категория: Технологии | Просмотров: 664 | Добавил: Maks | Дата: Вчера | Комментарии (0)

Пропавшее у берегов Малайзии судно найдено затонувшим

Спасатели обнаружили затонувшее в водах Малайзии пассажирское судно с китайскими туристами.  ... Читать дальше »
Категория: Факторы и аварии | Просмотров: 630 | Добавил: Maks | Дата: Вчера | Комментарии (0)

Беременных женщин в Британии запретили называть "будущими мамами"

Британских врачей попросили не называть беременных женщин будущими мамами. Об этом сообщила газета Daily Mail. Отныне им рекомендовано использовать термин "беременные люди".  ... Читать дальше »
Категория: Этот безумный мир | Просмотров: 1341 | Добавил: Maks | Дата: Вчера | Комментарии (13)

Валерий Ободзинский. Вот и свела судьба...

В 70-е годы имя Валерия Ободзинского гремело по стране. Его песни раздавались из каждого окна. На его концерты невозможно было достать билеты. ... Читать дальше »
Категория: Избранное | Просмотров: 450 | Добавил: СМЕРШ | Дата: Вчера | Комментарии (0)

Сделано в СССР. Кооперативы

В ноябре 1986 года Закон СССР «Об индивидуальной трудовой деятельности» разрешил советским гражданам заработки в свободное от основной работы время. ... Читать дальше »
Категория: Избранное | Просмотров: 214 | Добавил: СМЕРШ | Дата: Вчера | Комментарии (0)

Максимальное приближение. Сделано в Таиланде

Солнце, воздух и вода превратили Таиланд в страну, куда турист едет с большой охотой. Тут есть что посмотреть и купить. Таиланд богат природными ресурсами: свои храмы и статуи божеств тайцы щедро украшают драгоценными камнями.
Категория: Другое | Просмотров: 179 | Добавил: СМЕРШ | Дата: Вчера | Комментарии (0)

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