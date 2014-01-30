Земля - Хроники жизни - Главная страница

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Шушморская аномальная зона славится, как бермудский треугольник Подмосковья. В простонародье ее называют урочище Шушмор. В этом урочище каждый год пропадают люди. Туда были организованы не мало экспедиций и они говорили о растениях-мутантах или о старинных развалинах.