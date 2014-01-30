Земля - Хроники жизни - Главная страница

Земля. Хроники Жизни.
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Человек на 97% состоит из звездного вещества

Тезис о том, что человек и все земные объекты состоят из космического вещества, совсем не нов. Об этом, в частности, говорил известный американский астроном и популяризатор науки Карл Саган. Однако сейчас астрономы из США смогли более точно выяснить происхождение атомов человека. ... Читать дальше »
Категория: Наука | Просмотров: 649 | Добавил: СМЕРШ | Дата: Сегодня | Комментарии (3)

Сбывается пророчество «итальянского Нострадамуса» о Конце Света

В итальянском городе Саленто несколько дней продолжается неожиданный для этих мест снегопад. Для жителей видевших снег только по телевизору, это стало совершенной неожиданностью и заставило вспомнить о древнем пророчестве в котором говорится, что снегопад в Саленто, станет знаком о скором Апокалипсисе. ... Читать дальше »
Категория: Предсказания и пророчества | Просмотров: 2763 | Добавил: СМЕРШ | Дата: Сегодня | Комментарии (6)

Крушение турецкого самолета Boeing в Киргизии

Разбившийся самолет следовал из Гонконга в Стамбул с дозаправкой в аэропорту «Манас». Об этом сообщил министр транспорта и дорог Жамшит Калилов. По его словам, разбившийся «Боинг-747» авиакомпании Turkish Airlines не смог вписаться в посадочную полосу аэропорта «Манас». ... Читать дальше »
Категория: Факторы и аварии | Просмотров: 788 | Добавил: СМЕРШ | Дата: Сегодня | Комментарии (4)

Первые животные клетки могли появиться из вирусов

Когда вирус заражает живую клетку, он угоняет и перепрограммирует клетку, превращая ее в фабрику по производству вируса. Ученые из Калифорнийского университета впервые обнаружили, насколько серьезным может быть это перепрограммирование: ... Читать дальше »
Категория: Наука | Просмотров: 231 | Добавил: Maks | Дата: Сегодня | Комментарии (1)

Российские химики нашли замену платине в топливных элементах

Химики из Новосибирского госуниверситета (НГУ) и Института неорганической химии СО РАН получили твердый раствор кобальта и иридия — новое соединение, которое может служить катализатором в различных топливных элементах, ... Читать дальше »
Категория: Наука | Просмотров: 337 | Добавил: СМЕРШ | Дата: Сегодня | Комментарии (0)

Бионический человек

Современное протезирование в последнее время развивается невероятными темпами. Еще недавно протезы, которые управляются силой мысли, находились полностью в области фантастики. ... Читать дальше »
Категория: Технологии | Просмотров: 267 | Добавил: СМЕРШ | Дата: Сегодня | Комментарии (0)

Невероятная модель вихревых потоков

Эта трехмерная модель была создана для улучшения дизайна и полетных характеристик дронов, и создатели сами не ожидали, что окончательная картина окажется настолько сложной. ... Читать дальше »
Категория: Наука | Просмотров: 365 | Добавил: СМЕРШ | Дата: Сегодня | Комментарии (1)

Муравьи проращивают семена растений

Муравьи-жнецы во Флориде собирают и проращивают семена растений, чтобы очистить их от твердой кожуры. ... Читать дальше »
Категория: Наука | Просмотров: 246 | Добавил: СМЕРШ | Дата: Сегодня | Комментарии (0)

Состояние 8 бизнесменов равно общему состоянию 3,5 миллиарда человек

Организация Oxfam сообщила со ссылкой на доклад «An economy for the 99 percent», что капитал восьми богатейших бизнесменов достиг объема средств половины мирового населения. ... Читать дальше »
Категория: Этот безумный мир | Просмотров: 751 | Добавил: СМЕРШ | Дата: Сегодня | Комментарии (9)

Китаец ожил на собственных похоронах

75-летний пенсионер из китайского уезда Цзюньлянь шокировал родственников, проснувшись в гробу во время собственных похорон. ... Читать дальше »
Категория: Аномалии | Просмотров: 1575 | Добавил: СМЕРШ | Дата: Сегодня | Комментарии (3)

Загадочное природное явление - световые столбы

Недавно жители Канады стали свидетелями удивительного зрелища: огромные столпы света мерцали в ночи как странная, словно бы внеземная аномалия. Однако специалисты из НАСА уверены, что в этом виноваты микроскопические кристаллы льда в атмосфере. ... Читать дальше »
Категория: Атмосфера | Просмотров: 322 | Добавил: СМЕРШ | Дата: Сегодня | Комментарии (2)

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