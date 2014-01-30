Земля - Хроники жизни - Главная страница

Сканирование почвы в парке Priory Park в Чичестере на юге Великобритании помогло обнаружить три построенных в годы Римской Империи здания, скрытые под землей, сообщает BBC. Сейчас на этом месте ведутся раскопки. ... Читать дальше »
Рассыпанные по темному небу звезды только кажутся бесчисленными: невооруженным глазом можно увидеть лишь около 6000 далеких светил. Но и в них ориентироваться непросто. С древнейших времен астрономы разных народов складывали из них созвездия, следуя своим легендам, верованиям и представлениям о мире. ... Читать дальше »
Шушморская аномальная зона славится, как бермудский треугольник Подмосковья. В простонародье ее называют урочище Шушмор. В этом урочище каждый год пропадают люди. Туда были организованы не мало экспедиций и они говорили о растениях-мутантах или о старинных развалинах.
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Общая группировка сил и средств территориальной подсистемы предупреждения и реагирования на чрезвычайные ситуации, привлекаемая для ликвидации снежных заносов на территории Алтайского края, составляет более полутора тысяч человек, 641 единицу техники.
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