Земля - Хроники жизни - Главная страница

Поверхность Марса отличается экстремальной температурой и подвержена сильному излучению, от которого не способна защитить атмосфера. Когда первые астронавты прибудут на Красную планету, то проведут там несколько месяцев, а не дней, как летавшие на Луну участники миссии «Аполлон». ... Читать дальше »
Многие считают, что цунами — самая страшная природная катастрофа, потому что гигантские волны опустошают все на своем пути. А еще страшнее узнать, насколько большими могут быть цунами! Оказывается, мегаволны могут достигать высоты небоскреба. ... Читать дальше »
Как сообщил комитет провинции Цзянси по здравоохранению и планированию семьи, на территории провинции был выявлен случай заражения человека вирусом птичьего у 53-летнего местного жителя по фамилии Ван. Мужчина проживает в городе Цзиндэчжэнь. По данным комитета, состояние мужчины оценивается как критическое. ... Читать дальше »
Вот и стоит у порога 2017-й год! От лица администрации нашего ресурса, позвольте поздравить всех Вас с этим знаменательным событием. Прожит еще один год нашей с Вами жизни. У каждого он был разный и принес много хорошего
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Новый год — самый радостный... и самый экстремальный праздник. Сначала мы встречаем его всю ночь, поглощая обильные яства и напитки, а потом продолжаем в таком же стиле питаться и пить ещё несколько дней, пока не придёт пора работать.
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Дюгони, или морские коровы, могут исчезнуть с лица Земли, предупреждает Организация объединенных наций. Милые животные, которые стали прообразом прекрасных русалок из мифов и легенд, страдают от браконьеров, загрязнения воды и гибели водорослей. Иногда дюгони умирают в морских ДТП, сталкиваясь с судами. ... Читать дальше »
Хвост пролетающей кометы, скопления небесных светил и другие зрелищные явления смогут увидеть любители космоса в 2017 году. Одно из них можно будет наблюдать прямо в новогоднюю ночь, рассказал специалист Большого новосибирского планетария, член совета Новосибирского астрономического общества Олег Кашин. ... Читать дальше »
Астронавт НАСА Джефф Уильямс заснял на видео в ультравысоком разрешении Землю со своего наблюдательного поста на Международной космической станции (МКС). Ролик способен зарядить настроением на целый день! ... Читать дальше »