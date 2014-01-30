Земля - Хроники жизни - Главная страница

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В Архангельской области упал метеорит

В Онежском районе Архангельской области наблюдали падение метеорита. По заявлению представителей Пулковской обсерватории, метеорит сгорел в плотных слоях атмосферы, а его фрагменты упали на землю в Онежском районе. ... Читать дальше »
Категория: Космос | Просмотров: 824 | Добавил: СМЕРШ | Дата: Сегодня | Комментарии (1)

Таинственные буквы на древней каменной плите

В 1830 году в каменоломне, расположенной недалеко от Филадельфии, с глубины 21 метр был извлечен большой блок мрамора. ... Читать дальше »
Категория: Тайны истории | Просмотров: 2574 | Добавил: СМЕРШ | Дата: Сегодня | Комментарии (12)

Астрономы обнаружили новый тип кольцеобразных галактик

В 359 млн световых лет от Солнца астрономы обнаружили галактику нового типа, который не встречали ранее. ... Читать дальше »
Категория: Космос | Просмотров: 277 | Добавил: СМЕРШ | Дата: Сегодня | Комментарии (1)

Землетрясение магнитудой 4.9 произошло в Греции

Землетрясение магнитудой 4.9 произошло на западе Греции. Очаг залегал на глубине 10 км. Эпицентр находился на расстоянии 12 км от города Патры. ... Читать дальше »
Категория: Землетрясения | Просмотров: 427 | Добавил: СМЕРШ | Дата: Сегодня | Комментарии (0)

В КНР испытали водородный самолет

В КНР испытан самолет на водородных топливных элементах. Машина, построенная учеными на базе RX1E (электрического двухместного самолета) взлетела над городом Шэньян и достигла высоты в 320 метров.  ... Читать дальше »
Категория: Технологии | Просмотров: 652 | Добавил: Maks | Дата: Сегодня | Комментарии (4)

Грот ракушек в Великобритании

Грот ракушек (Shell Grotto) в городе Маргит — одна из самых загадочных достопримечательностей Великобритании. Его происхождение до сих пор остается загадкой, несмотря на то, что обнаружен он был в далеком 1835 году. Грот представляет собой подземный извилистый коридор длиной более 20 метров, стены которого украшены 4,6 млн. раковин.  ... Читать дальше »
Категория: Другое | Просмотров: 1297 | Добавил: Maks | Дата: Сегодня | Комментарии (5)

Разнообразие человеческих фобий

Страх - одно из самых сильных человеческих чувств. И хорошо, когда он может уберечь от большой беды, вовремя включая защитные силы организма. Но что, если он задействует эти силы там, где реальной опасности нет?  ... Читать дальше »
Категория: Наука | Просмотров: 604 | Добавил: Maks | Дата: Сегодня | Комментарии (2)

Кто построил древний мегалит Гёбекли-Тепе?

Гёбекли-Тепе - самый древний храм на Земле. По утверждению ученых, его построили кочевники 12 тысяч лет назад, и лишь позже близ него появились поселения оседлых племен. Но так ли это? Древний мегалит таит в себе множество загадок, не разгаданных до сих пор.  ... Читать дальше »
Категория: Тайны истории | Просмотров: 1008 | Добавил: Maks | Дата: Сегодня | Комментарии (3)

Порталы в иные миры, оставленные древними цивилизациями

Во многих древних культурах сохранились предания о порталах в иные миры или другие вселенные, где живут «создатели» людей. В нашем мире принято считать, что эти "звездные врата" всего лишь мифы и легенды, однако в них может содержаться значительная доля правды.  ... Читать дальше »
Категория: Тайны истории | Просмотров: 3211 | Добавил: Maks | Дата: Сегодня | Комментарии (9)

Дожди в Таиланде оставили без жилья миллион человек

В Таиланде собирают помощь для пострадавших от наводнения. В общей сложности стихийное бедствие затронуло свыше миллиона жителей. Под водой оказались более четырех тысяч населенных пунктов. 19 человек погибли. Обычно в новогодний период в Таиланде солнечно и сухо. Но в этот раз юг королевства заливало неделю подряд. ... Читать дальше »
Категория: Наводнения | Просмотров: 506 | Добавил: СМЕРШ | Дата: Сегодня | Комментарии (0)

Кремль. Страницы истории

В России существовало 64 кремля, но только один - Московский - стал символом огромной страны. История Московского Кремля полна загадок и удивительных совпадений. Его тайну пытаются разгадать уже не одно столетие. ... Читать дальше »
Категория: Тайны истории | Просмотров: 743 | Добавил: СМЕРШ | Дата: Сегодня | Комментарии (0)

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