Земля - Хроники жизни - Главная страница

Максимальное приближение. Сделано в Таиланде

Солнце, воздух и вода превратили Таиланд в страну, куда турист едет с большой охотой. Тут есть что посмотреть и купить. Таиланд богат природными ресурсами: свои храмы и статуи божеств тайцы щедро украшают драгоценными камнями. Солнце, воздух и вода превратили Таиланд в страну, куда турист едет с большой охотой. Тут есть что посмотреть и купить. Таиланд богат природными ресурсами: свои храмы и статуи божеств тайцы щедро украшают драгоценными камнями. Вчера | Комментарии (0) Категория: Другое | Просмотров: 179 | Добавил: СМЕРШ | Дата: