Земля - Хроники жизни - Главная страница

Шестнадцать лет назад атомная подводная лодка К-141 «Курск» потерпела аварию в Баренцевом море. Вместе с ракетоносным крейсером погибли все 118 человек, находившихся на его борту. Но даже сегодня, по прошествии стольких лет, трагедия имеет больше вопросов, чем ответов. ... Читать дальше »
В плане защиты от холода людям очень повезло – мы можем либо согреться в помещении, либо укутаться толстым слоем одежды. Однако рыбам и растениям ничего другого не остается, кроме как пользоваться различными защитными механизмами, которые были выработаны в процессе эволюции за миллионы лет. ... Читать дальше »
Исследователи из Медицинской школы при Вашингтонском университете нашли быстрый способ создания мутантов. Они добились уменьшения активности ДНК, внедряя в нее короткие последовательности нуклеотидов. Новый метод позволит быстро выяснять функции генов для их дальнейшей модификации. ... Читать дальше »
Руководители миссии New Horizons рассказали о том, что ожидает зонд в будущем, как долго он проработает и какие открытия на поверхности Плутона больше всего поменяли работу проекта и удивили ученых, а также показали первую цветную карту карликовой планеты. ... Читать дальше »
Зимний шторм прошелся по городу Фэрбанкс на Аляске. Во время своего пика «он оставил множество ледяных кристаллов в воздухе», говорит местный житель Бернар Маршне. «Мы увидели красивое зрелище — солнечные гало, в том числе двойное, 17 января», — сообщает он. ... Читать дальше »
В 1994 году итальянские геологи выдвинули гипотезу, согласно которой, озеро Чеко в Красноярском крае является кратером Тунгусского метеорита. Однако новое исследование российских ученых опровергает эту версию. ... Читать дальше »
В США суточные экономические издержки от солнечной бури, вызывающей отключение электроэнергии, могут составлять более 40 миллиардов долларов, при этом более половины из них представляют собой косвенные расходы вне зоны отключения, сообщает новое исследование. ... Читать дальше »
Мы стоим на пороге революции стволовых клеток. Понимание и использование этих уникальных клеток может привести к прорывам в области продления жизни и лечебным методам, которые позволят лечить любые хронические заболевания и регенерировать любые органы. ... Читать дальше »
В рамках очередной попытки доказать существование разумной жизни на Марсе охотники за пришельцами начали бить в колокола и тыкать пальцем в фотографию марсианской поверхности, на которой якобы представлены искусственные артефакты, являющийся частями некоего инопланетного двигателя. ... Читать дальше »