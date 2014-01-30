Земля - Хроники жизни - Главная страница

Шестнадцать лет назад атомная подводная лодка К-141 «Курск» потерпела аварию в Баренцевом море. Вместе с ракетоносным крейсером погибли все 118 человек, находившихся на его борту. Но даже сегодня, по прошествии стольких лет, трагедия имеет больше вопросов, чем ответов.