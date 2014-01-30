Земля - Хроники жизни - Главная страница

Бактерии. Война миров

Эта глобальная война началась почти сто лет назад. Человек изобрел смертельное оружие - антибиотик. И впервые попробовал установить контроль над миром, который был ему неподвластен. Сражение продолжается до сих пор. Эта глобальная война началась почти сто лет назад. Человек изобрел смертельное оружие - антибиотик. И впервые попробовал установить контроль над миром, который был ему неподвластен. Сражение продолжается до сих пор. Вчера | Комментарии (0) Категория: Эпидемии | Просмотров: 232 | Добавил: СМЕРШ | Дата: