Земля - Хроники жизни - Главная страница

Земля. Хроники Жизни.
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Глобальное потепление: быть или не быть

Глобальное потепление еще в середине прошлого века предсказывали климатологи. В списке главных врагов климата - метан, оксид азота и углекислый газ. ... Читать дальше »
Категория: Климат | Просмотров: 589 | Добавил: СМЕРШ | Дата: Вчера | Комментарии (7)

Необычные летательные аппараты

Необычные летательные аппараты. Обывателям они интересны своим внешним видом, специалистам - своей конструкцией ... Читать дальше »
Категория: Технологии | Просмотров: 211 | Добавил: СМЕРШ | Дата: Вчера | Комментарии (0)

Бактерии. Война миров

Эта глобальная война началась почти сто лет назад. Человек изобрел смертельное оружие - антибиотик. И впервые попробовал установить контроль над миром, который был ему неподвластен. Сражение продолжается до сих пор.
Категория: Эпидемии | Просмотров: 232 | Добавил: СМЕРШ | Дата: Вчера | Комментарии (0)

Новые снимки Мимаса, Тефии и Эпиметея

На этой неделе «Кассини» передал на Землю серию наиболее детальных в истории изображений колец Сатурна. Но помимо них, аппарат также сделал ряд фотографий нескольких лун Сатурна. Они еще не подвергались обработке, но это не сильно мешает ими любоваться.   ... Читать дальше »
Категория: Космос | Просмотров: 517 | Добавил: Maks | Дата: Вчера | Комментарии (3)

14 человек погибли в результате схода лавины в Пакистане

По меньшей мере 14 человек, в том числе шесть детей и шесть женщин, погибли в воскресенье в округе Читрал пакистанской северо-западной провинции Хайбер-Пахтунхва в результате схода снежной лавины. ... Читать дальше »
Категория: Оползни | Просмотров: 209 | Добавил: Maks | Дата: Вчера | Комментарии (1)

Китайский ученый изобрел технологию производства чугуна и стали без выбросов в атмосферу

Китайский ученый Хоу Силунь изобрел новую технологию производства стали и чугуна, которая, как он утверждает, позволит избавить КНР от смога.   ... Читать дальше »
Категория: Технологии | Просмотров: 598 | Добавил: Maks | Дата: Вчера | Комментарии (1)

Ученые научились общаться с парализованными пациентами

Ученые из Швейцарии смогли пообщаться с полностью парализованными пациентами. Речь идет о людях, страдающих боковым амиотрофическим склерозом. Болезнь характеризуется постепенной деградацией двигательных нейронов. Болезнь прогрессирует, пациенты постепенно теряют способность самостоятельно передвигаться, есть, дышать. ... Читать дальше »
Категория: Медицина и здоровье | Просмотров: 218 | Добавил: Maks | Дата: Вчера | Комментарии (0)

Определено предназначение сна

Сон необходим для того, чтобы забыть одни воспоминания и сохранить другие. К таким выводам пришли американские ученые.  ... Читать дальше »
Категория: Наука | Просмотров: 1138 | Добавил: Maks | Дата: Вчера | Комментарии (7)

Как издевательства над роботами приведут к краху человечества

На этой неделе Boston Dynamics на закрытом показе продемонстрировала своего нового робота — Handler. Его побаиваются сами создатели: говорят, что он вселяет ужас. Однако это далеко не самая пугающая разработка. В арсенале еще имеются робот-таракан, древолаз, прыгун на колесах и, конечно же, всем известные «собаки». Вспомним, над какими машинами работала американская компания и на что способны их роботы.  ... Читать дальше »
Категория: Технологии | Просмотров: 1475 | Добавил: Maks | Дата: Вчера | Комментарии (6)

Китай испытал новую систему связи для одновременного общения 13,5 млрд человек

Китай впервые испытал новейшую систему волоконно-оптической связи, позволяющую одновременно общаться в режиме реального времени более 13,5 млрд человек. ... Читать дальше »
Категория: Технологии | Просмотров: 692 | Добавил: Maks | Дата: Вчера | Комментарии (0)

Открыт новый вид акулы-молота

Анализ ДНК биоматериала акулы-молота (лат. Sphyrnidae), выловленной в 2016 году в Карибском море у берегов Белиза, показал, что рыба относится к неизвестному ранее виду, чьи представители отделились от родственных акул из Атлантики миллионы лет назад.  ... Читать дальше »
Категория: Животные | Просмотров: 349 | Добавил: Maks | Дата: Вчера | Комментарии (1)

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