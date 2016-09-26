Земля - Хроники жизни - Главная страница

Недавно открытый одиноко стоящий ледяной вулкан на поверхности карликовой планеты Цереры может иметь несколько «старших братьев», говорят ученые, которые изучили механизм, посредством которого такие горы изо льда – называемые криовулканами – могут исчезнуть с поверхности небесного тела в течение миллионов лет.