Земля - Хроники жизни - Главная страница

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Категория: Космос | Просмотров: 56 | Добавил: Maks | Дата: Сегодня | Комментарии (1)

Под землей в британском парке нашли римские дома

Сканирование почвы в парке Priory Park в Чичестере на юге Великобритании помогло обнаружить три построенных в годы Римской Империи здания, скрытые под землей, сообщает BBC. Сейчас на этом месте ведутся раскопки.  ... Читать дальше »
Категория: Археология | Просмотров: 65 | Добавил: Maks | Дата: Сегодня | Комментарии (1)

Ученые нашли в янтаре неизвестное существо с треугольной головой

Ученые из университета штата Орегон (США) в журнале Cretaceous Research описали ранее неизвестное науке насекомое, возраст которого составляет примерно 100 миллионов лет.  ... Читать дальше »
Категория: Археология | Просмотров: 83 | Добавил: Maks | Дата: Сегодня | Комментарии (1)

Снимок гигантского вихря на Юпитере от Juno

Станция Juno (Jupiter Polar Orbiter) сделала снимок Малого красного пятна — третьего по величине крупного вихря на Юпитере. Фотография доступна на сайте НАСА.  ... Читать дальше »
Категория: Космос | Просмотров: 77 | Добавил: Maks | Дата: Сегодня | Комментарии (0)

С чем ассоциировали созвездие Большой Медведицы разные народы

Рассыпанные по темному небу звезды только кажутся бесчисленными: невооруженным глазом можно увидеть лишь около 6000 далеких светил. Но и в них ориентироваться непросто. С древнейших времен астрономы разных народов складывали из них созвездия, следуя своим легендам, верованиям и представлениям о мире. ... Читать дальше »
Категория: Тайны истории | Просмотров: 234 | Добавил: Maks | Дата: Сегодня | Комментарии (0)

В Оклахоме на берегу реки нашли мертвого кита

США, штат Оклахома, в городском парке города Маскоги на берегу реки Арканзас, 23 января нашли огромную тушу мертвого горбатого кита. ... Читать дальше »
Категория: Аномалии | Просмотров: 499 | Добавил: СМЕРШ | Дата: Сегодня | Комментарии (1)

Шушморская аномальная зона

Шушморская аномальная зона славится, как бермудский треугольник Подмосковья. В простонародье ее называют урочище Шушмор. В этом урочище каждый год пропадают люди. Туда были организованы не мало экспедиций и они говорили о растениях-мутантах или о старинных развалинах. ... Читать дальше »
Категория: Аномалии | Просмотров: 615 | Добавил: СМЕРШ | Дата: Сегодня | Комментарии (0)

Компания Boeing создала новый скафандр для астронавтов

Американская компания Boeing представила новую модель скафандра для астронавтов, над которым инженеры и дизайнеры трудились на протяжении нескольких лет. ... Читать дальше »
Категория: Космос | Просмотров: 205 | Добавил: СМЕРШ | Дата: Сегодня | Комментарии (1)

Морозы и снегопады обрушились на Афганистан

На Афганистан обрушились сильные морозы и снегопады. На севере страны зафиксирована гибель более ... Читать дальше »
Категория: Стихия | Просмотров: 455 | Добавил: СМЕРШ | Дата: Сегодня | Комментарии (4)

В Мексике активизировался вулкан Колима

В Мексике вновь активизировался вулкан Колима, который за минувшие сутки выбросил два столба пепла. Один из них был высотой более четырех километров. ... Читать дальше »
Категория: Вулканы | Просмотров: 127 | Добавил: СМЕРШ | Дата: Сегодня | Комментарии (0)

Снегопады в Алтайском крае

Общая группировка сил и средств территориальной подсистемы предупреждения и реагирования на чрезвычайные ситуации, привлекаемая для ликвидации снежных заносов на территории Алтайского края, составляет более полутора тысяч человек, 641 единицу техники. ... Читать дальше »
Категория: Стихия | Просмотров: 265 | Добавил: СМЕРШ | Дата: Сегодня | Комментарии (1)

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