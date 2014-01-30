Земля - Хроники жизни - Главная страница

Земля. Хроники Жизни.
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Тайна гибели «Курска»

Шестнадцать лет назад атомная подводная лодка К-141 «Курск» потерпела аварию в Баренцевом море. Вместе с ракетоносным крейсером погибли все 118 человек, находившихся на его борту. Но даже сегодня, по прошествии стольких лет, трагедия имеет больше вопросов, чем ответов.  ... Читать дальше »
Категория: Тайны истории | Просмотров: 3395 | Добавил: Maks | Дата: Вчера | Комментарии (10)

Почему зима не убивает рыб и растения

В плане защиты от холода людям очень повезло – мы можем либо согреться в помещении, либо укутаться толстым слоем одежды. Однако рыбам и растениям ничего другого не остается, кроме как пользоваться различными защитными механизмами, которые были выработаны в процессе эволюции за миллионы лет. ... Читать дальше »
Категория: Другое | Просмотров: 1166 | Добавил: Maks | Дата: Вчера | Комментарии (5)

В США нашли быстрый способ создания мутантов

Исследователи из Медицинской школы при Вашингтонском университете нашли быстрый способ создания мутантов. Они добились уменьшения активности ДНК, внедряя в нее короткие последовательности нуклеотидов. Новый метод позволит быстро выяснять функции генов для их дальнейшей модификации. ... Читать дальше »
Категория: Наука | Просмотров: 404 | Добавил: Maks | Дата: Вчера | Комментарии (2)

Что ожидает зонд New Horizons после Плутона

Руководители миссии New Horizons рассказали о том, что ожидает зонд в будущем, как долго он проработает и какие открытия на поверхности Плутона больше всего поменяли работу проекта и удивили ученых, а также показали первую цветную карту карликовой планеты.  ... Читать дальше »
Категория: Космос | Просмотров: 518 | Добавил: Maks | Дата: Вчера | Комментарии (0)

НАСА опубликовало видео посадки зонда «Гюйгенс» на Титан

Только спустя 12 лет после триумфального приземления зонда «Гюйгенс» на Титан, крупнейший спутник Сатурна, НАСА опубликовало видео исторического значения.  ... Читать дальше »
Категория: Космос | Просмотров: 1566 | Добавил: Maks | Дата: Вчера | Комментарии (9)

Двойное солнечное гало на Аляске

Зимний шторм прошелся по городу Фэрбанкс на Аляске. Во время своего пика «он оставил множество ледяных кристаллов в воздухе», говорит местный житель Бернар Маршне. «Мы увидели красивое зрелище — солнечные гало, в том числе двойное, 17 января», — сообщает он.  ... Читать дальше »
Категория: Атмосфера | Просмотров: 331 | Добавил: Maks | Дата: Вчера | Комментарии (1)

Как будет выглядеть карта мира, если весь лед растает

В настоящее время глобальный объем льда составляет более 20 миллионов кубических километров. По оценкам некоторых ученых, чтобы весь он растаял, необходимо более 5000 лет. ... Читать дальше »
Категория: Другое | Просмотров: 3342 | Добавил: Maks | Дата: Вчера | Комментарии (6)

Озеро Чеко не является кратером Тунгусского кратера

В 1994 году итальянские геологи выдвинули гипотезу, согласно которой, озеро Чеко в Красноярском крае является кратером Тунгусского метеорита. Однако новое исследование российских ученых опровергает эту версию.  ... Читать дальше »
Категория: Другое | Просмотров: 315 | Добавил: Maks | Дата: Вчера | Комментарии (0)

Сколько убытков приносит солнечная буря?

В США суточные экономические издержки от солнечной бури, вызывающей отключение электроэнергии, могут составлять более 40 миллиардов долларов, при этом более половины из них представляют собой косвенные расходы вне зоны отключения, сообщает новое исследование.  ... Читать дальше »
Категория: Солнце | Просмотров: 280 | Добавил: Maks | Дата: Вчера | Комментарии (0)

Стволовые клетки навсегда изменят медицину

Мы стоим на пороге революции стволовых клеток. Понимание и использование этих уникальных клеток может привести к прорывам в области продления жизни и лечебным методам, которые позволят лечить любые хронические заболевания и регенерировать любые органы. ... Читать дальше »
Категория: Наука | Просмотров: 624 | Добавил: Maks | Дата: Вчера | Комментарии (6)

Уфологи нашли на Марсе древний инопланетный двигатель

В рамках очередной попытки доказать существование разумной жизни на Марсе охотники за пришельцами начали бить в колокола и тыкать пальцем в фотографию марсианской поверхности, на которой якобы представлены искусственные артефакты, являющийся частями некоего инопланетного двигателя. ... Читать дальше »
Категория: Космос | Просмотров: 2167 | Добавил: Maks | Дата: Вчера | Комментарии (3)

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