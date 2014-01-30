Земля - Хроники жизни - Главная страница

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Тезис о том, что человек и все земные объекты состоят из космического вещества, совсем не нов. Об этом, в частности, говорил известный американский астроном и популяризатор науки Карл Саган. Однако сейчас астрономы из США смогли более точно выяснить происхождение атомов человека.