Земля - Хроники жизни - Главная страница

Тезис о том, что человек и все земные объекты состоят из космического вещества, совсем не нов. Об этом, в частности, говорил известный американский астроном и популяризатор науки Карл Саган. Однако сейчас астрономы из США смогли более точно выяснить происхождение атомов человека.
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В итальянском городе Саленто несколько дней продолжается неожиданный для этих мест снегопад. Для жителей видевших снег только по телевизору, это стало совершенной неожиданностью и заставило вспомнить о древнем пророчестве в котором говорится, что снегопад в Саленто, станет знаком о скором Апокалипсисе.
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Разбившийся самолет следовал из Гонконга в Стамбул с дозаправкой в аэропорту «Манас». Об этом сообщил министр транспорта и дорог Жамшит Калилов. По его словам, разбившийся «Боинг-747» авиакомпании Turkish Airlines не смог вписаться в посадочную полосу аэропорта «Манас».
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Когда вирус заражает живую клетку, он угоняет и перепрограммирует клетку, превращая ее в фабрику по производству вируса. Ученые из Калифорнийского университета впервые обнаружили, насколько серьезным может быть это перепрограммирование: ... Читать дальше »
Химики из Новосибирского госуниверситета (НГУ) и Института неорганической химии СО РАН получили твердый раствор кобальта и иридия — новое соединение, которое может служить катализатором в различных топливных элементах,
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Недавно жители Канады стали свидетелями удивительного зрелища: огромные столпы света мерцали в ночи как странная, словно бы внеземная аномалия. Однако специалисты из НАСА уверены, что в этом виноваты микроскопические кристаллы льда в атмосфере.
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