Земля - Хроники жизни - Главная страница

В Онежском районе Архангельской области наблюдали падение метеорита. По заявлению представителей Пулковской обсерватории, метеорит сгорел в плотных слоях атмосферы, а его фрагменты упали на землю в Онежском районе.
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В КНР испытан самолет на водородных топливных элементах. Машина, построенная учеными на базе RX1E (электрического двухместного самолета) взлетела над городом Шэньян и достигла высоты в 320 метров. ... Читать дальше »
Грот ракушек (Shell Grotto) в городе Маргит — одна из самых загадочных достопримечательностей Великобритании. Его происхождение до сих пор остается загадкой, несмотря на то, что обнаружен он был в далеком 1835 году. Грот представляет собой подземный извилистый коридор длиной более 20 метров, стены которого украшены 4,6 млн. раковин. ... Читать дальше »
Страх - одно из самых сильных человеческих чувств. И хорошо, когда он может уберечь от большой беды, вовремя включая защитные силы организма. Но что, если он задействует эти силы там, где реальной опасности нет? ... Читать дальше »
Гёбекли-Тепе - самый древний храм на Земле. По утверждению ученых, его построили кочевники 12 тысяч лет назад, и лишь позже близ него появились поселения оседлых племен. Но так ли это? Древний мегалит таит в себе множество загадок, не разгаданных до сих пор. ... Читать дальше »
Во многих древних культурах сохранились предания о порталах в иные миры или другие вселенные, где живут «создатели» людей. В нашем мире принято считать, что эти "звездные врата" всего лишь мифы и легенды, однако в них может содержаться значительная доля правды. ... Читать дальше »
В Таиланде собирают помощь для пострадавших от наводнения. В общей сложности стихийное бедствие затронуло свыше миллиона жителей. Под водой оказались более четырех тысяч населенных пунктов. 19 человек погибли. Обычно в новогодний период в Таиланде солнечно и сухо. Но в этот раз юг королевства заливало неделю подряд.
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В России существовало 64 кремля, но только один - Московский - стал символом огромной страны. История Московского Кремля полна загадок и удивительных совпадений. Его тайну пытаются разгадать уже не одно столетие.
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