Земля - Хроники жизни - Главная страница

Эта глобальная война началась почти сто лет назад. Человек изобрел смертельное оружие - антибиотик. И впервые попробовал установить контроль над миром, который был ему неподвластен. Сражение продолжается до сих пор.
На этой неделе «Кассини» передал на Землю серию наиболее детальных в истории изображений колец Сатурна. Но помимо них, аппарат также сделал ряд фотографий нескольких лун Сатурна. Они еще не подвергались обработке, но это не сильно мешает ими любоваться. ... Читать дальше »
По меньшей мере 14 человек, в том числе шесть детей и шесть женщин, погибли в воскресенье в округе Читрал пакистанской северо-западной провинции Хайбер-Пахтунхва в результате схода снежной лавины. ... Читать дальше »
Ученые из Швейцарии смогли пообщаться с полностью парализованными пациентами. Речь идет о людях, страдающих боковым амиотрофическим склерозом. Болезнь характеризуется постепенной деградацией двигательных нейронов. Болезнь прогрессирует, пациенты постепенно теряют способность самостоятельно передвигаться, есть, дышать. ... Читать дальше »
На этой неделе Boston Dynamics на закрытом показе продемонстрировала своего нового робота — Handler. Его побаиваются сами создатели: говорят, что он вселяет ужас. Однако это далеко не самая пугающая разработка. В арсенале еще имеются робот-таракан, древолаз, прыгун на колесах и, конечно же, всем известные «собаки». Вспомним, над какими машинами работала американская компания и на что способны их роботы. ... Читать дальше »
Анализ ДНК биоматериала акулы-молота (лат. Sphyrnidae), выловленной в 2016 году в Карибском море у берегов Белиза, показал, что рыба относится к неизвестному ранее виду, чьи представители отделились от родственных акул из Атлантики миллионы лет назад. ... Читать дальше »