Земля - Хроники жизни - Главная страница

Мощные 15-метровые волны хлестали лодки и маяки в Пензансе, Корнуолл, Британия. Прибрежные железнодорожные пути в Давлише, Девоне и Белфасте также пострадали от штормов. Сложные метеоусловия принес шторм «Дорис», который мчался через Атлантический океан в Ирландию.
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28 июля 1976 года в китайской провинции Хэбэй произошло землетрясение, магнитудой 7.8, ставшее по количеству жертв самым смертоносным за весь XX век. Основной удар стихии пришелся на город Таньшань, от которого землетрясение и получило свое название.
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Российский астроном Леонид Еленин снял затмение земной тенью околоземного астероида 2017 BS32 (20 метров в диаметре), который вчера пролетел в 160 000 км от Земли, что в 2.5 раза ближе Луны.
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Крокодил сначала казался мутной тенью под водой, а потом выплыл на поверхность, продемонстрировав мертвое животное во челюстях. Видео было снято у побережья Байи в Папуа — Новой Гвинее.
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Недавно открытый одиноко стоящий ледяной вулкан на поверхности карликовой планеты Цереры может иметь несколько «старших братьев», говорят ученые, которые изучили механизм, посредством которого такие горы изо льда – называемые криовулканами – могут исчезнуть с поверхности небесного тела в течение миллионов лет. ... Читать дальше »