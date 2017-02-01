Земля - Хроники жизни - Главная страница

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Марсоход Opportunity отпраздновал 13 год жизни на Марсе

Марсоход Opportunity успешно пережил марсианскую зиму и  отпраздновал на прошлой неделе свой 13 день жизни на Марсе,  продолжая двигаться к кромке кратера Индевор, сообщает НАСА.  ... Читать дальше »
Категория: Космос | Просмотров: 716 | Добавил: Maks | Дата: Сегодня | Комментарии (5)

В космосе бнаружены древние объекты способные поглотить Вселенную

Ученые NASA обнаружили пять удаленных древних космических объектов – блазаров, которые могут поглотить Вселенную.  ... Читать дальше »
Категория: Космос | Просмотров: 1138 | Добавил: Maks | Дата: Сегодня | Комментарии (5)

1 февраля можно увидеть парад планет

Сегодня с 19:30 до 23:30, на юго-западном небосклоне, Луна, Марс и Венера выстроятся в ряд. ... Читать дальше »
Категория: Космос | Просмотров: 1204 | Добавил: СМЕРШ | Дата: Сегодня | Комментарии (0)

Найдено легендарное завещание Александра Македонского

Историк Дэвид Грант заявил о том, что ему удалось найти легендарное завещание Александра Македонского. ... Читать дальше »
Категория: Гипотезы | Просмотров: 1742 | Добавил: СМЕРШ | Дата: Сегодня | Комментарии (2)

Мозг космонавтов меняется после полета в космос

Проведённые перед и после полета в космос МРТ-снимки показали, что мозг астронавтов сужается и расширяется при выходе за пределы земной атмосферы. ... Читать дальше »
Категория: Космос | Просмотров: 750 | Добавил: СМЕРШ | Дата: Сегодня | Комментарии (2)

Афганистан страдает от морозов и снегопадов

47 человек погибли в районе Дарзаб из-за суровых погодных условий. Обильные снегопады отрезали жителей провинции Джаузджан от возможности получить медицинскую помощь, ситуация усугубляется тем, что жилые дома не пригодны для жизни при низких температурах и снегопадах. ... Читать дальше »
Категория: Стихия | Просмотров: 386 | Добавил: СМЕРШ | Дата: Сегодня | Комментарии (0)

«Лапоток» - назад в будущее

В феврале 1957 года, 60 лет назад, авиаконструктор Павел Цыбин, возглавлявший ОКБ-256, получил задание разработать планирующий космический аппарат «ПКА». Он выводился на высоту 300 километров ракетой-носителем «Восток». ... Читать дальше »
Категория: Тайны истории | Просмотров: 763 | Добавил: СМЕРШ | Дата: Сегодня | Комментарии (2)

Наша Вселенная – голограмма

Десятилетиями ученые рассматривают идею о том, что наша Вселенная является (или когда-то являлась) гигантской и очень сложной голограммой, в которой все физические законы требуют наличия всего двух измерений, но при этом все вокруг нас действует согласно трем измерениям. ... Читать дальше »
Категория: Наука | Просмотров: 1807 | Добавил: СМЕРШ | Дата: Сегодня | Комментарии (7)

Зонд Fermi зафиксировал вспышки за горизонтом Солнца

Некоторые солнечные вспышки отзываются мощным потоком высокоэнергетического излучения с противоположной стороны звезды.  ... Читать дальше »
Категория: Космос | Просмотров: 833 | Добавил: Maks | Дата: Сегодня | Комментарии (0)

В Туве обнаружен новый памятник эпохи Великого переселения народов

Переселенцы из Северного Китая появились в Туве в эпоху Великого переселения народов: об этом свидетельствует новый археологический памятник этого периода, обнаруженный в зоне затопления Саяно-Шушенской ГЭС Тувинской археологической экспедицией Института истории материальной культуры РАН (ИИМК РАН). ... Читать дальше »
Категория: Археология | Просмотров: 497 | Добавил: Maks | Дата: Сегодня | Комментарии (0)

Китай планирует миссии на Марс и Юпитер

Китай планирует организовать несколько миссий для исследования глубокого космоса: два аппарата полетят к Марсу, еще один – к Юпитеру.  ... Читать дальше »
Категория: Космос | Просмотров: 255 | Добавил: Maks | Дата: Сегодня | Комментарии (2)

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