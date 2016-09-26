Земля - Хроники жизни - Главная страница

Земля. Хроники Жизни.
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Австралийский пляж заполонили тысячи медуз

Волны вынесли на австралийское побережье тысячи голубых медуз. Биологи утверждают, что не видели ничего подобного за последние 25 лет. ... Читать дальше »
Категория: Аномалии | Просмотров: 811 | Добавил: СМЕРШ | Дата: Вчера | Комментарии (2)

Наводнение в Перу

Жертвами наводнений и оползней, которые произошли в Перу из-за сильных дождей, стали не менее 20 человек, в числе жертв — шестеро шахтеров, погибших в шахте на юге Перу. ... Читать дальше »
Категория: Наводнения | Просмотров: 205 | Добавил: СМЕРШ | Дата: Вчера | Комментарии (0)

На Великобританию обрушился мощный шторм «Дорис»

Мощные 15-метровые волны хлестали лодки и маяки в Пензансе, Корнуолл, Британия. Прибрежные железнодорожные пути в Давлише, Девоне и Белфасте также пострадали от штормов. Сложные метеоусловия принес шторм «Дорис», который мчался через Атлантический океан в Ирландию. ... Читать дальше »
Категория: Ураганы | Просмотров: 468 | Добавил: СМЕРШ | Дата: Вчера | Комментарии (0)

Великое китайское землетрясение 1976 года

28 июля 1976 года в китайской провинции Хэбэй произошло землетрясение, магнитудой 7.8, ставшее по количеству жертв самым смертоносным за весь XX век. Основной удар стихии пришелся на город Таньшань, от которого землетрясение и получило свое название. ... Читать дальше »
Категория: Землетрясения | Просмотров: 755 | Добавил: СМЕРШ | Дата: Вчера | Комментарии (4)

В Чили наблюдали появление двух НЛО

Очевидцы наблюдали появление двух НЛО над Тихим океаном у побережья Чили. Сперва появился первый объект продолговатой формы, а затем недалеко от него проявился и второй объект. ... Читать дальше »
Категория: НЛО | Просмотров: 1911 | Добавил: СМЕРШ | Дата: Вчера | Комментарии (26)

Мимо Земли пролетел крупный астероид

Российский астроном Леонид Еленин снял затмение земной тенью околоземного астероида 2017 BS32 (20 метров в диаметре), который вчера пролетел в 160 000 км от Земли, что в 2.5 раза ближе Луны. ... Читать дальше »
Просмотров: 764 | Добавил: СМЕРШ | Дата: Вчера | Комментарии (2)

11 февраля мимо Земли пролетит комета 45P/Хонды-Мркоса-Пайдушаковой

11 февраля 2017 года всего в 0,08 а.е. (12 млн. км.) от Земли пролетит комета 45P/Хонды-Мркоса-Пайдушаковой. Ее блеск в этот момент может составить около +6-й зв. вел. ... Читать дальше »
Категория: Космос | Просмотров: 1078 | Добавил: СМЕРШ | Дата: Вчера | Комментарии (3)

Самые удивительные археологические открытия

Ученые назвали наиболее интригующие и удивительные археологические открытия всех времен. ... Читать дальше »
Категория: Археология | Просмотров: 1093 | Добавил: СМЕРШ | Дата: Вчера | Комментарии (1)

Робота из гидрогеля научили ловить рыбу

Специалисты из Массачусетского технологического института создали робота из гидрогеля - прозрачного материала, состоящего из воды. ... Читать дальше »
Категория: Технологии | Просмотров: 238 | Добавил: СМЕРШ | Дата: Вчера | Комментарии (0)

Крокодил и его жертва

Крокодил сначала казался мутной тенью под водой, а потом выплыл на поверхность, продемонстрировав мертвое животное во челюстях. Видео было снято у побережья Байи в Папуа — Новой Гвинее. ... Читать дальше »
Категория: Животные | Просмотров: 567 | Добавил: СМЕРШ | Дата: Вчера | Комментарии (3)

На Церере могут находиться криовулканы

Недавно открытый одиноко стоящий ледяной вулкан на поверхности карликовой планеты Цереры может иметь несколько «старших братьев», говорят ученые, которые изучили механизм, посредством которого такие горы изо льда – называемые криовулканами – могут исчезнуть с поверхности небесного тела в течение миллионов лет.  ... Читать дальше »
Просмотров: 181 | Добавил: Maks | Дата: Вчера | Комментарии (0)

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В Чили наблюдали появление двух НЛО
Almor..,какие раскрытия!!!...н...

В Чили наблюдали появление двух НЛО
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