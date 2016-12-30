Земля - Хроники жизни - Главная страница

Земля. Хроники Жизни.
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Первые дома на Марсе будут из льда

Поверхность Марса отличается экстремальной температурой и подвержена сильному излучению, от которого не способна защитить атмосфера. Когда первые астронавты прибудут на Красную планету, то проведут там несколько месяцев, а не дней, как летавшие на Луну участники миссии «Аполлон».   ... Читать дальше »
Категория: Космос | Просмотров: 13 | Добавил: Maks | Дата: Сегодня | Комментарии (0)

Насколько большими могут быть цунами?

Многие считают, что цунами — самая страшная природная катастрофа, потому что гигантские волны опустошают все на своем пути. А еще страшнее узнать, насколько большими могут быть цунами! Оказывается, мегаволны могут достигать высоты небоскреба.  ... Читать дальше »
Категория: Другое | Просмотров: 73 | Добавил: Maks | Дата: Сегодня | Комментарии (0)

Новый случай заражения человека птичьим гриппом выявлен в Китае

Как сообщил комитет провинции Цзянси по здравоохранению и планированию семьи, на территории провинции был выявлен случай заражения человека вирусом птичьего у 53-летнего местного жителя по фамилии Ван. Мужчина проживает в городе Цзиндэчжэнь. По данным комитета, состояние мужчины оценивается как критическое.  ... Читать дальше »
Категория: Эпидемии | Просмотров: 41 | Добавил: Maks | Дата: Сегодня | Комментарии (0)

Житель Индонезии отметил 146-й день рождения

Индонезиец Сапарман Содимеджо, являющийся по неофициальным данным, старейшим жителем планеты, в субботу, 31 декабря, отметил свой 146-й день рождения.  ... Читать дальше »
Категория: Другое | Просмотров: 72 | Добавил: Maks | Дата: Сегодня | Комментарии (0)

С наступающим Вас Новым 2017-м годом друзья!

Вот и стоит у порога 2017-й год! От лица администрации нашего ресурса, позвольте поздравить всех Вас с этим знаменательным событием. Прожит еще один год нашей с Вами жизни. У каждого он был разный и принес много хорошего ... Читать дальше »
Категория: Избранное | Просмотров: 1137 | Добавил: СМЕРШ | Дата: Вчера | Комментарии (30)

Около 20 тысяч морских обитателей выбросило на побережье Канады

Около 20 тысяч морских обитателей выбросило на побережье Канады; причины случившегося пока неизвестны, сообщило министерство рыболовства и океанов Канады.  ... Читать дальше »
Категория: Океан | Просмотров: 1254 | Добавил: Maks | Дата: Вчера | Комментарии (4)

Какие лекарства взять с собой за новогодний стол

Новый год — самый радостный... и самый экстремальный праздник. Сначала мы встречаем его всю ночь, поглощая обильные яства и напитки, а потом продолжаем в таком же стиле питаться и пить ещё несколько дней, пока не придёт пора работать. ... Читать дальше »
Категория: Медицина и здоровье | Просмотров: 660 | Добавил: СМЕРШ | Дата: Вчера | Комментарии (8)

Морские коровы могут исчезнуть с лица Земли

Дюгони, или морские коровы, могут исчезнуть с лица Земли, предупреждает Организация объединенных наций. Милые животные, которые стали прообразом прекрасных русалок из мифов и легенд, страдают от браконьеров, загрязнения воды и гибели водорослей. Иногда дюгони умирают в морских ДТП, сталкиваясь с судами.  ... Читать дальше »
Категория: Животные | Просмотров: 310 | Добавил: Maks | Дата: Вчера | Комментарии (0)

Яркие астрономические явления новогодней ночи и 2017 года

Хвост пролетающей кометы, скопления небесных светил и другие зрелищные явления смогут увидеть любители космоса в 2017 году. Одно из них можно будет наблюдать прямо в новогоднюю ночь, рассказал специалист Большого новосибирского планетария, член совета Новосибирского астрономического общества Олег Кашин.  ... Читать дальше »
Категория: Космос | Просмотров: 1036 | Добавил: Maks | Дата: Вчера | Комментарии (0)

Земля на завораживающем видео Джеффа Уильямса

Астронавт НАСА Джефф Уильямс заснял на видео в ультравысоком разрешении Землю со своего наблюдательного поста на Международной космической станции (МКС). Ролик способен зарядить настроением на целый день!  ... Читать дальше »
Категория: Космос | Просмотров: 1130 | Добавил: Maks | Дата: Вчера | Комментарии (3)

В Японии произошло землетрясение магнитудой 5,5

Землетрясение магнитудой 5,5 произошло на востоке Японии, сообщила Геологическая служба США (USGS).  ... Читать дальше »
Категория: Землетрясения | Просмотров: 452 | Добавил: Maks | Дата: Вчера | Комментарии (0)

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